PSG : Le Real prêt à sacrifier Vinicius pour Mbappé

Par Eric Bethsy

Malgré le refus de Kylian Mbappé en mai dernier, le Real Madrid n’a pas abandonné l’idée de l’arracher au Paris Saint-Germain. Le président Florentino Pérez serait toujours déterminé à recruter l’attaquant français, quitte à sacrifier son ailier brésilien Vinicius Junior.

Si la situation n’évolue pas d’ici l’été prochain, on pourrait bien assister à un nouveau feuilleton Kylian Mbappé. L’attaquant du Paris Saint-Germain, qui avait fini par planter le Real Madrid en mai dernier, s’était réengagé jusqu’en 2024 avec une année supplémentaire en option. Autrement dit, le Français va déjà se retrouver à un an de la fin de ce bail. Il n’est donc pas étonnant de voir la presse espagnole faire monter la pression. De l’autre côté des Pyrénées, on ne parle plus de la colère des supporters contre Kylian Mbappé suite à sa trahison.

C’est plutôt la détermination de Florentino Pérez qui alimente les rumeurs. En effet, le président de la Maison Blanche rêve toujours d’arracher l’attaquant du Paris Saint-Germain et pourrait retenter sa chance l’été prochain. Encore faudrait-il que la direction francilienne soit ouverte à la discussion. Compte tenu des précédents épisodes, on peut quasiment affirmer avec certitude que le président Nasser Al-Khelaïfi refusera d’envisager le départ de l’international tricolore. Le Paris Saint-Germain fera plutôt son maximum pour tenter de prolonger son contrat.

Vinicius semble intouchable

Il n’empêche que le média Fichajes croit à d’éventuelles négociations grâce à l’atout Vinicius Junior. On sait que le champion de France en titre s’intéresse à l’ailier madrilène depuis plusieurs années. Cela n’a évidemment pas échappé au Real Madrid, apparemment prêt à réfléchir à un possible échange entre le Brésilien et Kylian Mbappé. L’information paraît néanmoins étonnante sachant que Vinicius Junior est devenu l’un des joueurs majeurs des Merengue. Pas sûr que les supporters du Real Madrid valident le sacrifice d’un élément aussi important, qui plus est pour le Parisien.