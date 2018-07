PSG : Le Real Madrid veut Cavani pour oublier Cristiano Ronaldo !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Liga.

Après s’être déjà offert les jeunes Rodrygo, Alvaro Odriozola et Vinicius Junior, le Real Madrid va s’attaquer à la succession de Cristiano Ronaldo.

Ces dernières semaines, plusieurs noms ont filtré comme ceux d’Eden Hazard ou de Kylian Mbappé. Mais c’est un pur avant-centre que pourraient recruter les dirigeants madrilènes pour combler l’absence du Portugais, qui jouait principalement au côté de Karim Benzema la saison dernière. C’est ainsi que selon Radio Marca, Florentino Pérez étudierait actuellement la piste Edinson Cavani !

Egalement courtisé par Naples selon la presse italienne, l’international uruguayen du Paris Saint-Germain a une mentalité qui est apprécié par l’état-major du Real. Sa grinta et son style de jeu se marieraient bien avec le collectif madrilène, ce qui pousse le champion d’Europe en titre à se pencher sérieusement sur le recrutement de l’avant-centre. Néanmoins, il y a plus d’un mois, Le Parisien expliquait que l’ancien buteur de Naples était « intransférable » aux yeux des dirigeants du club francilien, au même titre que Neymar ou encore Kylian Mbappé. Reste à voir si le Real lâchera une offre XXL pour tenter de faire céder Nasser Al-Khelaïfi et Antero Henrique sur ce dosiser bouillant…