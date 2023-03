PSG : Le Real Madrid s'agenouille devant le Dieu Mbappé

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Sous contrat avec le PSG jusqu’en 2024, Kylian Mbappé reste l’un des objectifs principaux du Real Madrid au mercato.

Officiellement, le Real Madrid n’a aucunement l’intention de soumettre une offre de transfert au Paris Saint-Germain pour recruter Kylian Mbappé l’été prochain. En effet, du côté de la capitale espagnole, on s’attend plutôt à ce que Florentino Pérez fasse le maximum afin de recruter le natif de Paris pour zéro euro dans un an, soit en juin 2024, lorsque Kylian Mbappé sera en fin de contrat. Cette stratégie est toutefois risquée pour le Real Madrid car d’un moment à l’autre, l’ancien Monégasque peut prolonger en faveur du PSG alors qu’il dispose d’une clause lui permettant quand il le souhaite d’étendre son bail actuel d’un an supplémentaire, soit jusqu’en 2025. C’est ainsi que selon le site El Espagnol.com, le Real Madrid est très attentif à la situation de Kylian Mbappé et n’exclut pas totalement une offensive dès cet été pour recruter l’international français.

Kylian Mbappé a le Real Madrid à ses pieds

Le média espagnol croit savoir qu’en réalité, Kylian Mbappé a le Real Madrid à ses pieds. Très concrètement, l’attaquant du PSG a son avenir entre les mains, ou plutôt les pieds, et n’a qu’à demander son départ lors du prochain mercato pour que le Real Madrid se positionne et entre en négociations avec le Paris Saint-Germain pour le transfert du natif de Paris. Certes, le club espagnol préfèrerait recruter Kylian Mbappé dans un an pour zéro euro. Mais si cet été, le meilleur buteur de l’histoire du PSG demande à changer de club, le champion d’Espagne en titre s’adaptera et passera à l’offensive pour le recruter. En privé, Florentino Pérez se dit prêt à casser sa tirelire pour s’attacher les services d’un joueur qu’il considère déjà comme le meilleur de la planète. Reste maintenant à voir quelle somme le Paris Saint-Germain réclamera pour vendre la dernière année de contrat de Kylian Mbappé en cas de départ cet été. Nul doute que Nasser Al-Khelaïfi et l’Emir du Qatar ne négocieront pas à moins de 200 millions d’euros. Le Real Madrid, qui a bien conscience qu’il lui faut un joueur offensif cet été pour compenser les absences de plus en plus fréquentes de Karim Benzema, sait à quoi s’en tenir.