PSG ‍: Le Real Madrid le veut, Luis Enrique explose de rire

Le PSG fait saliver toute l'Europe avec son effectif jeune et performant. Voir le Real Madrid tenter de piquer un joueur de son équipe n'étonne pas Luis Enrique, qui s'en amuse.

C’est inhabituel de voir une équipe française être considérée ainsi, mais le PSG force l’admiration partout dans le monde avec son jeu, sa jeunesse, son insouciance et sa discipline, le tout récompensé par un titre de champion d’Europe. A la Coupe du monde des clubs, c’est reparti dans le même ordre d’idée avec une démonstration 4-0 face à l’Atlético de Madrid d’entrée de jeu. Même sans Ousmane Dembélé, l’attaque a brillé. Et que dire d’une défense qui ne prend tout simplement aucun but ?

Le PSG veut piocher au PSG, Luis Enrique n'est pas surpris

Si Marquinhos a été loué pour son exigence et sa qualité de relance, Willian Pacho est le roc irréprochable dans les duels et toujours bien placé. L’Equatorien est même arrivé au coeur des rumeurs, puisque le Real Madrid se serait renseigné à son sujet. Il faut dire que personne ne l’avait vu venir quand il a signé au PSG pour 45 ME en provenance de Francfort. Mais le bruit de cet intérêt madrilène pour son défenseur central a eu le don de bien faire rire Luis Enrique, pour qui cette rumeur peut continuer de courir, elle ne fera pas vaciller le PSG. Interrogé par la presse équatorienne sur la crainte de voir le Real Madrid miser gros et récupérer Pacho, Luis Enrique a pris cela avec le sourire. « C’est normal qu’ils veulent tous nos joueurs. Mais c’est difficile d’aller chercher un joueur du Paris Saint-Germain », a nargué, sourire aux lèvres, l’entraîneur espagnol qui se doute bien que ses joueurs font envie aux meilleurs clubs d’Europe avec les performances de son équipe.

Mais s’il y a bien un sujet sur lequel Luis Enrique n’a aucun inquiétude, c’est sur la capacité de Nasser Al-Khelaïfi de repousser les offres éventuelles pour ses titulaires. A part un Gianluigi Donnarumma qui ne sera peut-être pas retenu en raison de discussions contractuelles compliquées, personne ne devrait bouger de Paris. Du moins contre la volonté de la direction.