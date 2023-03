PSG : Le Real Madrid interdit de recruter Mbappé !

Dans : PSG.

Le Real Madrid pourrait vivre un prochain mercato estival très mouvementé. Les noms d'Erling Haaland et de Kylian Mbappé reviennent toujours avec insistance dans la capitale espagnole. Mais attention, car le fair-play financier veille.

Si tout va relativement bien ces derniers temps au Real Madrid, qui sort d'une saison passée époustouflante, le calme n'y dure jamais vraiment longtemps. Le club merengue veut notamment préparer l'avenir, alors que certains joueurs cadres sont en fin de contrat ou jugés trop vieux pour continuer l'aventure. Déjà, le crack brésilien Endrick a été recruté à Palmeiras mais ne rejoindra le Real Madrid qu'à partir de la saison 2024-2025. Avant cela, les champions d'Europe en titre comptent bien dépenser l'été prochain, notamment en attaque. Florentino Pérez a envie de ramener une star et il pensait avoir réussi son coup l'été dernier en allant chercher un Kylian Mbappé qui lui tendait les bras. Mais tout avait capoté au dernier moment, et cela laisse la Casa Blanca avec un problème de taille sur les épaules.

Karim Benzema n'a toujours pas prolongé et Erling Haaland ainsi que Kylian Mbappé sont toujours annoncés dans les petits papiers de la direction du Real Madrid. Mais tout cela aurait un énorme prix et Javier Tebas rode toujours autour de ces sujets-là. Le président de la Liga est notamment connu en France pour s'attaquer régulièrement au PSG, grâce à son financement par le biais du Qatar que Tebas considère comme illimité et donc illégal. Mais il n'y a pas qu'en France que le dirigeant espagnol a des dossiers chauds, puisqu'il tacle régulièrement le FC Barcelone sur sa façon de gérer son argent. Et l'autre géant du football ibérique n'y échappe pas non plus.

Mbappé au Real Madrid, ce n'est pas si simple

Le président de la Liga a en effet rappelé au Real Madrid, dans des propos rapportés par le Financial Times, qu'il était hors de question de revoir le club madrilène recréer une équipe de galactiques en dépensant sans compter. « Cela ne me manque pas et je ne le veux pas. Je ne veux pas que le Real Madrid achète ce qu'il veut facilement. Il faut s’adapter à la situation actuelle de l’industrie. Nous voulons une compétition équilibrée. Au niveau commercial, la Premier League est le meilleur produit au monde et il est très difficile pour la ligue d'être au même niveau en raison des différences entre les deux pays. Vous avez plus de 70 millions d'habitants, nous 50. En plus des pays du Commonwealth. Il est impossible de comparer », a notamment indiqué Javier Tebas, qui ne laissera donc pas faire aussi facilement le Real Madrid sur le marché des transferts. Peut-être une bonne nouvelle pour le PSG et ses fans, qui comptent bien garder Kylian Mbappé le plus longtemps possible.

En tout cas, Javier Tebas serait-il réellement prêt à empêcher le Real Madrid de recruter même si ses finances le permettent ? Cela parait fou mais le dirigeant espagnol a déjà montré, en freinant un maximum le recrutement du Barça l'été dernier, qu'il comptait bien avoir le dernier mot sur le plan financier. Autant dire que Florentino Pérez est prévenu, et le président madrilène sait qu'il ne pourra plus se payer tous les joueurs qu'il a envie d'avoir comme ce fut le cas au début des années 2000, où les Zidane, Beckham, Owen, Roberto Carlos, Makelele et bien sûr Ronaldo faisaient incontestablement du Real Madrid le club le plus puissant du continent. Et au moment où le patron de la Liga est toujours déchaîné contre la Super League, il est clair qu'il ne fera rien pour aider les Merengue à attirer un joueur capable d'attirer vers cette compétition un intérêt marketing et sportis supplémentaires. Voir Javier Tebas devenir finalement le meilleur agent du Paris Saint-Germain dans le dossier Kylian Mbappé serait un sacré retour de bâton pour Madrid.