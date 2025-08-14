PSG ‍: Le Real Madrid est trop fort, Luis Enrique s'est fait tordre

Dans : PSG.

Par Quentin Mallet

Longtemps convoité par le Paris Saint-Germain, alors qu'un accord avait même été trouvé pour un transfert cet été, Franco Mastantuono a finalement pris la direction du Real Madrid. En cause, un échange téléphonique plus convaincant de Xabi Alonso.

Ce jeudi 14 août, Franco Mastantuono fête ses 18 ans en devenant officiellement un joueur du Real Madrid. Le milieu offensif argentin, prodige annoncé, a quitté son club formateur de River Plate pour s'engager avec l'un des clubs les plus importants du paysage footballistique européen. Un cap franchi qui ne lui fait clairement pas peur. Lors de sa conférence de presse de présentation, il a assumé être très serein face à l'exposition médiatique. « Je la gère sereinement. Je comprends qu'être un joueur du Real Madrid implique une exposition médiatique, mais je viens de River Plate, et cela fait partie de ce merveilleux métier », a-t-il déclaré, avant de revenir sur les raisons de son choix. Car avant d'accepter l'offre madrilène, il était très proche de signer au Paris Saint-Germain.

Luis Enrique n'a pas convaincu Franco Mastantuono

Le dossier Rodrigo Mora rebondit, le PSG en larmes https://t.co/GosYWT76tO — Foot01.com (@Foot01_com) August 14, 2025

Comme le Real Madrid, le Paris Saint-Germain voyait en Franco Mastantuono une opportunité idéale de renforcer son entrejeu pour les prochaines années. Et le board parisien le tenait, puisque plusieurs journalistes, dont Fabrizio Romano, affirmaient conjointement qu'un accord avait été trouvé avec le prodige argentin. « C'est vrai, de nombreux clubs m'ont contacté et je les en remercie. J'ai aussi parlé avec Luis Enrique, et je le remercie. Mais Xabi Alonso m'a ensuite appelé et il a été très convaincant. J'ai adoré ça. J'ai hâte de travailler sous ses ordres », a expliqué l'ancien de River Plate aux journalistes.

Luis Enrique a corrigé son compatriote Xabi Alonso lors du match PSG - Real Madrid en demi-finale de Coupe du monde des clubs (4-0), mais sur ce coup-là, le Basque a su se montrer plus convaincant. Peut-être a-t-il eu l'assurance d'un temps de jeu conséquent, chose qu'aurait difficilement pu lui promettre l'entraineur parisien ?