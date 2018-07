PSG : Le Real le veut, Cavani a comme un doute

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Le Real Madrid cherche un attaquant de classe mondiale, et le nom de Cavani a été récemment dévoilé pour atteindre cet objectif.

Buteur vedette du PSG et meilleur réalisateur de l’histoire du club, Edinson Cavani est un élément très apprécié par sa direction, qui peut se féliciter de posséder un attaquant aussi prolifique tout en étant tourné vers le collectif. Néanmoins, l’Uruguayen a parfois pu se sentir à l’étroit entouré par les étoiles que sont Neymar et Kylian Mbappé, comme il avait été placé sur le côté à l’époque de Zlatan Ibrahimovic. Pas de quoi faire sourciller l’ancien napolitain, conscient également qu’il possède un très joli contrat et une place de titulaire assurée dans une équipe aux grandes ambitions.

Néanmoins, l’ambition récemment dévoilée du Real Madrid de s’offrir ses services a fait son chemin dans l’esprit de Cavani, annonce AS. Pour le quotidien espagnol, l’Uruguayen est conscient qu’il se voit là offrir une occasion unique de terminer sa carrière au sommet, avec un contrat et un statut de premier choix. Comme annoncé précédemment, l’attaquant du PSG donne la priorité de son avenir au club français, mais il aurait demandé à ses agents de rester à l’écoute des propositions en provenance de la Maison Blanche, histoire de ne pas non plus laisser passer une telle occasion si elle se présentait concrètement dans les prochaines semaines.