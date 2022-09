PSG : Le Real a trouvé mieux que Kylian Mbappé

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

L’été dernier comme un an plus tôt, le Real Madrid a fait le maximum dans le but de recruter Kylian Mbappé en provenance du PSG… en vain.

A la recherche d’une star en attaque pour épauler Karim Benzema, le Real Madrid avait fait de Kylian Mbappé sa priorité l’été dernier. Libre de tout contrat, l’attaquant du Paris Saint-Germain avait le choix et a finalement pris la décision de prolonger au PSG contre toute attente. Un coup dur pour le Real Madrid, qui avait essuyé un an plus tôt le refus de Nasser Al-Khelaïfi alors qu’à cette époque, Kylian Mbappé avait donné son accord au Real Madrid. Le natif de Paris, qui a prolongé dans la capitale française jusqu’en 2025, va-t-il changer d’avis dans les années à venir et de nouveau ouvrir la porte au Real ? La question peut également se poser à l’inverse. Car selon le site Defensa Central, il n’est pas certain du tout que le Real Madrid tente une nouvelle fois sa chance pour obtenir les services de Kylian Mbappé, après avoir essuyé des refus de l’ancien Monégasque à plusieurs reprises depuis le début de sa carrière.

Le Real Madrid n'a plus besoin de Kylian Mbappé

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Kylian Mbappé (@k.mbappe)

Le média espagnol va plus loin en indiquant que d’un point de vue sportif, le Real Madrid n’est plus convaincu par l’intérêt de casser sa tirelire pour recruter Kylian Mbappé. Il faut dire que l’été dernier, les Merengue souhaitaient recruter l’attaquant du PSG dans le but de le placer à droite de son attaque, Rodrygo n’ayant pas donné satisfaction à Carlo Ancelotti. Mais depuis le début de la saison, le Brésilien est excellent, il a même brillé en l’absence de Karim Benzema et semble maintenant s’imposer comme un titulaire en puissance du Real Madrid aux côtés du capitaine français du Real Madrid et de l’indétrônable Vinicius Junior. Quid alors de Kylian Mbappé en cas de transfert du prodige des Bleus en Espagne ? Pour le média madrilène, la réflexion est profonde à ce sujet au Real, où de nombreux dirigeants sont désormais opposés à la venue de Kylian Mbappé. D’autant plus que le Real, qui a bien préparé l’avenir avec des joueurs comme Camavinga ou encore Tchouaméni, peut également compter sur un Valverde de feu depuis le début de la saison. Et l’Uruguayen, très polyvalent, a prouvé qu’il pouvait aussi jouer en attaque et se montrer décisif. Il n'y a finalement pas tant de place que cela pour Kylian Mbappé au Real Madrid, malgré le talent sans commune mesure du buteur du PSG.