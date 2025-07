PSG ‍: Le Real a fait l’erreur du siècle avec Hakimi

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Auteur d’une saison sensationnelle avec le PSG, Achraf Hakimi a encore brillé lors de la demi-finale de la Coupe du monde des clubs face au Real Madrid. De quoi laisser d’immenses regrets aux Merengue.

Auteur de 11 buts et de 16 passes décisives depuis le début de la saison, Achraf Hakimi affole les compteurs. Le latéral droit du Paris Saint-Germain réinvente son poste et à l’instar d’Ousmane Dembélé ou de Vitinha, il fait partie des favoris pour le Ballon d’Or. Une reconnaissance qui serait méritée pour l’international marocain, homme à tout faire de l’équipe de Luis Enrique et auteur d’un nouveau match XXL face au Real Madrid en demi-finale de la Coupe du monde des clubs mercredi soir.

Achraf Hakimi, l'énorme surprise du Ballon d'Or 2025 https://t.co/dwjRbbLS8N — Foot01.com (@Foot01_com) July 9, 2025

Une performance qui peut laisser d’immenses regrets au sein de la Casa Blanca, quand on se souvient que le Real Madrid a laissé filer Achraf Hakimi à l’Inter Milan pour 43 millions d’euros en 2020. Un transfert nécessaire à l’époque afin de renflouer les comptes du club espagnol, mais que Florentino Pérez doit amèrement regretter au vu du niveau actuel du latéral parisien. D’autant que sur DAZN après la victoire du PSG ce mercredi, Achraf Hakimi a reconnu que s’il avait quitté le Real Madrid il y a cinq ans, c’est essentiellement car il avait été chassé par les dirigeants madrilènes.

Hakimi revient sur les raisons de son départ du Real

« Ce n’est pas moi qui ai décidé de ça » a fait savoir Hakimi, répondant à une question de Claude Makelele sur les raisons de son départ du Real Madrid, avant d’évoquer sa forme actuelle à Paris. « Ils m’ont laissé faire ce que j’aime bien faire, jouer et prendre du plaisir. Avec ce coach qui m’a donné sa confiance et la liberté de jouer de temps en temps au milieu mais aussi de défendre. La vérité, c’est que je suis très content et je prends du plaisir avec cette équipe » a savouré Achraf Hakimi, plus épanoui que jamais sous les couleurs du Paris Saint-Germain cette saison et qui, de son côté, a déjà oublié son départ du Real Madrid. Au contraire, au sein de la Casa Blanca, il y a fort à parier que la performance éblouissante du joueur marocain laisse d’énormes regrets.