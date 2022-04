PSG : Le ramadan en premier, la révolution attendra

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Une révolution se prépare au PSG dans l’optique de la saison prochaine mais aucun dossier chaud ne devrait avancer durant ce mois d’avril.

Refonte de l’effectif, prolongation de Kylian Mbappé, départ de Mauricio Pochettino, éventuel changement de directeur sportif… Les chantiers sont nombreux à l’aube de l’intersaison pour Nasser Al-Khelaïfi ainsi que pour l’état-major qatari du Paris Saint-Germain. Alors que la révolution guette le club de la capitale, aucun dossier brûlant ne devrait avancer durant ce mois d’avril selon les informations de RMC. Et pour cause, selon l’After Foot, Nasser Al-Khelaïfi et les principaux décisionnaires du Paris SG sont actuellement au Qatar pour le ramadan durant ce mois d’avril. Selon le journaliste Gilbert Brisbois, c’est le PSG qui a volontairement fait fuiter l’information selon laquelle il ne se passera donc rien de spécial dans la capitale française dans les jours à venir.

🤝 Très proche d'Achraf Hakimi, Kylian Mbappé est allé partager une soirée de ramadan avec son ami et coéquipier du PSG.



🫖 On savait le Français excellent balle au pied ou dans la maîtrise des langues étrangères, on le découvre, sans surprise, excellent dans le service du thé. pic.twitter.com/HD3NHcMmD3 — RMC Sport (@RMCsport) April 4, 2022

Aucune grosse annonce au PSG en avril ?

Le ramadan se déroule cette année sur l’intégralité du mois d’avril et sa fin est prévu le 1er ou le 2 mai selon les pays. C’est donc pendant un mois entier que le Paris Saint-Germain devrait tourner au ralenti, tout du moins au niveau de ses plus hautes sphères. Aucune décision marquante dans l’optique de la saison prochaine ne devrait donc être annoncée avant l’obtention du 10e titre de champion de France du Paris Saint-Germain, qui ne devrait pas assurer son sacre avant le match contre Angers fin avril. Reste maintenant à voir si l’officialisation de certains mouvements seront possibles ou non durant ce mois de ramadan malgré l’absence de Nasser Al-Khelaïfi. Le site Culture PSG rappelle par ailleurs que le président parisien sera très occupé à compter du 22 mai avec le début de Roland-Garros, un événement que Nasser Al-Khelaïfi ne raterait pour rien au monde. On l’aura bien compris, la révolution va donc attendre encore un peu avant de déferler sur le PSG…