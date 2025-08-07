PSG ‍: Le Qatar offre un salaire dingue à Barcola

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Convoité par Barcelone et le Bayern Munich en début de mercato, Bradley Barcola est à présent ciblé par Liverpool. Mais le PSG a bien l’intention de sortir le carnet de chèques pour verrouiller son international français.

Le journal L’Equipe a lâché une petite bombe ce mercredi en révélant le fort intérêt de Liverpool pour Bradley Barcola. Après avoir déjà recruté Florian Wirtz ou encore Hugo Ekitike, le club de la Mersey envisage de soumettre une offre monstrueuse au Paris Saint-Germain pour s’offrir l’ex-attaquant de l’Olympique Lyonnais. En fin de contrat dans trois ans, le joueur formé dans le Rhône n’a pas encore prolongé au PSG et Liverpool y a sans doute vu une ouverture, avec l’intention de proposer près de 100 millions d’euros pour faire céder le club de la capitale.

Barcola à Liverpool, le PSG dira oui à 100 millions https://t.co/ierZfSDukU — Foot01.com (@Foot01_com) August 6, 2025

Une telle somme aurait pu faire réfléchir la direction parisienne, avec la possibilité de réaliser une plus-value énorme. Mais selon les informations de Fabrizio Romano, le champion d’Europe en titre n’a pas du tout l’intention de se séparer de son ailier gauche de 22 ans. Au contraire, le PSG prépare un nouveau contrat en béton à Bradley Barcola avec un important salaire pour écarter toute concurrence. « La porte est fermée. Les trois hommes veulent absolument prolonger Barcola avec un gros salaire. Ils le considèrent comme l’un des meilleurs ailiers au monde » a lancé le spécialiste italien du mercato au sujet de Bradley Barcola.

Le PSG répond à Liverpool

Autrement dit, le Paris Saint-Germain n’a pas du tout l’intention d’ouvrir la porte pour un départ de son joueur lors de ce mercato estival. Malgré un statut de remplaçant en fin de saison, l’international français reste un joueur clé aux yeux de Luis Enrique, qui souhaite conserver son joueur et qui a reçu le feu vert de Luis Campos et de Nasser Al-Khelaïfi pour cela. Reste maintenant à voir quel sera le salaire qui sera proposé à Bradley Barcola et si les deux parties trouveront un accord pour une prolongation. C’est en tout cas plus que jamais la tendance et les supporters du PSG seront forcément ravis de la nouvelle.