PSG : Le Qatar jure fidélité à Paris encore longtemps !

Dans : PSG.

En 2011, le Paris Saint-Germain passait officiellement dans une nouvelle dimension avec le rachat du club par l’Emir du Qatar.

Si ce changement de propriétaire n’a pas encore permis au Paris Saint-Germain de remporter la Ligue des Champions, il a au moins eu le mérite de replacer la capitale française sur la carte du football européen. Avec les transferts de joueurs tels que Zlatan Ibrahimovic, David Beckham, Thiago Silva ou plus récemment Neymar et Kylian Mbappé, le PSG s’est imposé comme l’une des plus importantes puissances financières du foot mondial. Et ce n’est pas prêt de s’arrêter selon Nasser Al-Khelaïfi, lequel a affirmé avec conviction dans les colonnes de France Football que l’engagement du Qatar avec Paris était total, et parti pour durer encore un moment. Des propos qui soulageront les supporters franciliens à l’heure où certains redoutent un départ de QSI après le Mondial 2022 au Qatar.

« Je suis très fier de ce que nous avons déjà accompli, mais nous ne sommes encore qu’au début de cette aventure. Il reste encore beaucoup de chemin à parcourir. Ce projet n’exprime pas seulement une vision pour un club de football. Il englobe une vision pour une ville, mais aussi pour l’ensemble du football français et la diversité des familles qui le compose et l’entoure. C’est pourquoi nous avons toujours cherché à investir intelligemment, que ce soit dans des recrutements de joueurs, dans la formation de futurs talents, dans la rénovation ou la construction d’infrastructures haut de gamme » a lâché le président du Paris Saint-Germain, très actif en coulisses pour aider le football français depuis le début de la crise sanitaire. C’est notamment lui qui était aux manettes, aux côtés de Jacques-Henri Eyraud, d’Olivier Sadran et de Jean-Pierre Rivère afin de négocier un accord avec Canal + concernant le paiement des droits télévisuels. Preuve d'un engagement total...