PSG : Le Qatar fait un choix financier fracassant à Paris !

Le Qatar a beau avoir des moyens financiers colossaux, le Paris Saint-Germain n'échappera pas à des mesures financières drastiques. Nasser Al-Khelaifi l'a déjà fait savoir.

Aussi riche soit le PSG, le crise énorme provoqué par l’arrêt total du football en raison de l’épidémie de coronavirus va contraindre le club de la capitale à faire de très gros efforts. Car avec des salaires à hauteur de 371ME pour la saison passée, selon les documents fournis par la DNCG, et des recettes marketing et au guichet proches de zéro pendant des semaines et peut-être des mois, Nasser Al-Khelaifi ne pourra pas s’en sortir sur le plan comptable. Alors, le président qatari du Paris Saint-Germain, qui a déjà mis le PSG au chômage partiel, a fait savoir à ses collègues de Ligue 1 qu’il était déterminé à négocier avec Neymar, Kylian Mbappé et l’ensemble des joueurs du club de la capitale afin de rapidement trouver un accord salarial.

Tout comme au FC Barcelone, Nasser Al-Khelaifi a expliqué lundi lors de la réunion de la Ligue de Football Professionnel qu’il voulait rapidement aboutir à une baisse des salaires avec les footballeurs du Paris Saint-Germain. Le président du PSG n’a évidemment pas précisé le montant de cet effort financier qui sera demandé aux joueurs parisiens, mais des négociations devraient prochainement débuter afin d’aboutir à un accord dans ce sens. Bien évidemment compte tenu du salaire des footballeurs du Paris SG, ces derniers ne seront pas en difficulté, loin de là même, mais il s’agira évidemment d’une grande première à une période où chaque prolongation de contrat était le signal d’une grosse hausse de salaire. Du côté du Qatar, qui a validé cette décision de Nasser Al-Khelaifi, l'Emir a compris la gravité du moment et le PSG souhaite se montrer exemplaire dans cette période dramatique. Y compris sur un sujet qui suscite toujours des débats, à savoir l'argent.