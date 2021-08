PSG : Le Qatar envoie Neymar convaincre Messi de signer

Dans : PSG.

L’annonce de la part du FC Barcelone de la fin de la collaboration avec Lionel Messi a surpris tout le monde, y compris l’Argentin en personne. Les indices pleuvent sur sa future arrivée au PSG.

Il y a encore quelques heures, le numéro 10 était d’accord avec le Barça dans les grandes lignes au sujet de son futur contrat, mais le problème s’est plus situé entre le club blaugrana et la Ligue de Football Professionnel espagnole, qui n’a pas du tout validé les comptes du Barça. Résultat, devant l’incapacité à résoudre cette équation, Joan Laporta a jeté l’éponge, estimant qu’il serait totalement impossible de lui proposer le moindre salaire digne de ce nom. Une promptitude à envoyer Lionel Messi vers la sortie qui a choqué le joueur, révèle Sport au lendemain de l’annonce qui semble encore irréelle.

Le double jeu de Laporta ?

Le sextuple Ballon d’Or se sent tout de même floué par le président catalan, qui avait basé son élection avec comme message qu’il ferait tout pour prolonger Lionel Messi, et a claqué la porte faute d’un accord avec la Ligue, alors qu’il reste encore quasiment un mois de mercato. Dans un premier temps, La Pulga a été surpris, avant de comprendre que la donne financière était impossible à tenir. La preuve, le FC Barcelone a même du mal à faire enregistrer les contrats de ses recrues gratuites que sont Eric Garcia, Sergio Agüero ou Memphis Depay. Ces derniers attendent désormais des ventes pour pouvoir être disponibles lors des matchs officiels, ce qui n’est pas le cas actuellement. L’heure est donc grave au Barça, ce qui pourrait bien faire les affaires du PSG.

En effet, la presse européenne s’est immédiatement penchée sur l’avenir de Lionel Messi, tant il est rare de voir l’un des meilleurs joueurs de la planète être sans club à l’approche d’une nouvelle saison. Sans surprise, le PSG est cité partout comme chaud bouillant pour récupérer l’Argentin. L'Emir du Qatar n'a pas envie de manquer une si belle occasion. Sky Italia annonce que non seulement Nasser Al-Khelaïfi a contacté le clan Messi très rapidement pour tâter le terrain, mais aussi que Neymar a immédiatement appelé Messi pour lui faire savoir qu’il serait ravi de l’avoir comme coéquipier au Paris SG.

City a tout misé sur Grealish

Tout s’est donc emballé rapidement, car le média italien l’assure, il y a encore moins d’un jour, Lionel Messi était persuadé de continuer au Barça et n’avait établi de contacts avec absolument aucun autre club. Mais, la donne a totalement changé, et son père s’est donc rapproché rapidement du PSG. Manchester City est pour le moment absent. Car même si Pep Guardiola rêvait de Lionel Messi, il vient de recruter Jack Grealish pour 120 ME et le plus gros salaire jamais donné à un joueur dans le Royaume.

Un timing pas idéal donc pour le richissime club anglais, surtout que cela pourrait aller très vite entre Lionel Messi et le Paris SG, l’Argentin ayant même confié à certains joueurs du vestiaire parisien qu’il se voyait bien évoluer à Paris cette saison. De quoi écarter aussi la fameuse théorie du coup de bluff du Barça, pour mettre la pression sur la LFP et lui faire lâcher du leste. A l’heure où le club catalan a publié une vidéo d’adieu à Lionel Messi, ce serait pousser le bouchon bien loin pour obtenir gain de cause, même si la Liga perd clairement sa tête d’affiche de ces 15 dernières années. Pour faire le bonheur du PSG et de la Ligue 1 ?