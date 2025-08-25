PSG ‍: Le Qatar envoie Kimpembe en pré-retraite

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

L’histoire touche à sa fin pour Presnel Kimpembe au PSG. Un départ de l’international français, sous contrat jusqu’en juin 2026, vers le Qatar d’ici la fin du mois d’août est dans les tuyaux.

Presnel Kimpembe va-t-il disputer une ultime saison sous les couleurs du Paris Saint-Germain ? En fin de contrat dans un an, le champion du monde n’entre plus dans les plans de Luis Enrique. A son poste, le club de la capitale compte sur Willian Pacho, Lucas Beraldo, Marquinhos et Illya Zabarnyi en plus du polyvalent Lucas Hernandez. Plombé par les blessures depuis trop longtemps, Presnel Kimpembe est donc condamné à vivre une saison blanche dans le cas où il resterait au PSG.

C’est la raison pour laquelle le club Bleu et Rouge s’active pour lui trouver une porte de sortie. A en croire les informations du compte PSG Inside Actu, l’avenir du joueur est d’ailleurs acté. Et sauf grosse surprise, Presnel Kimpembe va quitter la capitale d’ici la fin du mercato. Sa destination est déjà connue : le Qatar, puisque les gros clubs qui le suivaient par le passé (Chelsea, Atlético, Milan AC) ont fait demi-tour en raison des doutes liés à son physique.

« Pour Kimpembe, qui a prolongé en 2023 jusqu’en 2026 malgré sa blessure, la séparation devrait se faire sans heurts. Paris veut solder ce chapitre avec élégance, en remerciant l’un de ses plus fidèles représentants » détaille le compte X, qui ajoute que sauf retournement de situation, Presnel Kimpembe ne sera donc plus un joueur du Paris Saint-Germain à la fin du mercato. Une page va se tourner pour le défenseur central formé dans la capitale et dont la carrière aurait sans doute été bien différente sans les nombreux pépins physiques qui l’ont handicapé ces dernières années. Reste maintenant à savoir si le Parc des Princes, qui a fait ses adieux à Gianluigi Donnarumma vendredi, aura l’occasion de dire au revoir à l’un de ses chouchous des dernières années.