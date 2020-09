PSG : Le Qatar en rêve, Aouar retourne sa veste

Dans : PSG.

Au PSG le mois de septembre sera forcément décisif. Après la présence en finale de la Ligue des Champions, il y a beaucoup de choses à reconstruire notamment dans deux secteurs majeurs.

Une défense où des départs ont eu lieu et qu’il faut forcément compenser. Et un milieu de terrain où la quantité est là, mais le bouillon pris dans ce secteur de jeu face au Bayern Munich démontre que le PSG a besoin de joueurs plus physiques, complémentaires, et au rôle bien déterminé. Si Leonardo cherche toujours un joueur capable d’évoluer devant la défense afin d’apporter une dimension physique, le profil d’Houssem Aouar plait en très haut lieu.

L’Emir du Qatar rêve clairement d’une recrue de cette ampleur, tout d’abord parce que le Lyonnais a l’habitude de briller dans les grands rendez-vous, mais aussi parce qu’il fait partie des joueurs pour qui l’équipe de France est la suite logique de sa carrière, sans oublier que le Paris SG a besoin de recruter des joueurs formés en France en vue de la Ligue des Champions. Selon le journaliste Abdellah Boulma, le PSG est « a de nouveau contacté Aouar » afin de lui présenter son projet en cas de transfert. Le Lyonnais apprécierait cette idée, même si sa préférence va toujours à une signature en Premier League, où Arsenal et Manchester City sont intéressés, sans trouver d’accord avec l’OL pour le moment. Néanmoins, et c'est nouveau, le numéro 8 lyonnais ne dit plus forcément non à une arrivée à Paris. Le PSG a donc encore ses chances, et ce sera le cas pour tout le monde tant que personne n’aura mis au moins 50 ME sur la table. Reste à savoir quelle sera la décision du joueur si jamais l'offre tombait en provenance du Paris SG dans les prochains jours.