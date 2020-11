PSG : Le Qatar a préféré le PSG à l'OM car « Paris c’est mieux »

Dans : PSG, OM.

En 2021, le Paris Saint-Germain fêtera les 10 ans du rachat du club par le Qatar. Dans un ouvrage sur cette opération, on apprend que Nasser Al-Khelaifi n'a pas hésité entre le PSG et l'OM.

C’est à la surprise générale qu’au printemps 2011, le Paris Saint-Germain officialisait sa reprise par Qatar Sport Investments, le club de la capitale entrant subitement dans une nouvelle ère. Depuis, Nasser Al-Khelaifi dirige le PSG à la demande de l’Emir du Qatar, et l’objectif affiché dès le premier jour est le même, faire du Paris Saint-Germain le plus grand club de France, mais surtout d'Europe. Alors que le PSG pourra célébrer en 2021 ses dix ans sous le règne qatari, Clément Pernia, journaliste pour Cnews, sort un ouvrage intitulé « 2010-2020 : décennie pour rêver plus grand », raconte une anecdote sur la période qui a précédé le rachat du Paris Saint-Germain par QSI.

Invité de Sud-Radio, il explique notamment pourquoi le Qatar n’a pas hésité entre le PSG et l’Olympique de Marseille. « Nasser AKhelaifi discutait avec Hafid Derradji, un journaliste algérien proche de Doha sur cette reprise à venir du Paris Saint-Germain. Et ce dernier a demandé à Al-Khelaifi : « Pourquoi le PSG et pas l’OM ? ». la réponse de NAK a été rapide : « Parce que Paris c’est mieux, le PSG c’est Paris ». Et l’avenir lui a donné raison parce que le PSG brille avec le Qatar », raconte Clément Pernia, qui estime également que le Qatar n'a pas du tout l'intention de partir de Paris même après le Mondial 2022 contrairement aux rumeurs récurrentes sur ce sujet.