PSG : Le PSG sous haute pression dans le dossier N'Soki !

Ceux qui ne connaissaient pas Stanley N'Soki l'ont découvert samedi dans le Trophée des Champions puisque Thomas Tuchel l'avait titularisé contre l'AS Monaco. Mais il n'empêche, le jeune défenseur de 19 ans refuse toujours de signer son premier contrat professionnel au Paris Saint-Germain, et souhaite pouvoir filer lors de ce mercato. Et du côté de Newcastle, qui a déjà noué des contacts avec le clan N'Soki, on a bien compris que la situation était idéale pour faire le forcing auprès du PSG.

Ce lundi, le Newcastle Chronicle affirme que les Magpies sont passés à la vitesse supérieure concernant le jeune défenseur, et qu'ils ont demandé aux dirigeants du Paris SG de mettre un peu plus de rythme dans les négociations pour un joueur qui pourrait être transféré pour 10ME. Si la semaine passée, le nom de l'OM avait été cité, le PSG a clairement fait savoir que cela était impossible. De son côté, Stanley N'Soki ne serait pas du tout opposé à rejoindre le club de Premier League. Cependant, si Newcastle met la pression sur le Paris Saint-Germain, il réclame aussi un paiement étalé. Et cela n'aide pas à une solution rapide, d'autant que le PSG espère toujours fait changer d'avis N'Soki.