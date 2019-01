PSG : Le PSG sanctionne L'Equipe et vide son sac !

Dans : PSG, Ligue 1.

Depuis quelques semaines, les journalistes de L'Equipe se voient refuser l'accès aux conférences de presse organisées par le Paris Saint-Germain au Camp des Loges, le quotidien sportif n'ayant cependant aucun mal à suivre les matches du club de la capitale au Parc des Princes et à l'extérieur. Et ce lundi, dans une réponse faite à Europe 1, qui réalisait un sujet sur cette polémique, les dirigeants du PSG assument sans aucun problème cette décision d'interdire à L'Equipe d'accéder à leur centre d'entraînement.

Une sanction qu'ils justifient sans aucun problème. « Notre choix de rompre toute relation avec ce média n’est bien entendu pas lié au seul article du 7 décembre consacré au fair-play financier. Ce choix découle d’une rupture de confiance envers la ligne éditoriale et l’absence de vérifications journalistiques constatée dans plusieurs articles de ce média ces derniers mois. La façon dont notre club a notamment été mis en cause dans un article consacré à un match présumé truqué nous a profondément blessés. Nous sentons que notre club est régulièrement utilisé à des fins mercantiles par ce média, quitte à ne pas apporter aux informations publiées toute la rigueur exigée. Nous sommes tout à fait dans notre bon droit en refusant d’échanger avec un média, qui à nos yeux et à ceux de beaucoup de nos supporters, vise principalement à dénigrer et à porter atteinte à notre réputation », écrit le Paris Saint-Germain, visiblement décidé à aller au bout dans cette histoire, même si l'Union des Journalistes de Sport veut essayer de jouer les médiateurs.