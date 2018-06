PSG : Le PSG s'attaque à un milieu brésilien low cost !

Dans : PSG, Mercato, Foot Mondial.

Il est rare de voir le Paris Saint-Germain être cité dans un transfert pour un joueur dont la valeur est estimée à moins d'un million d'euros. Pourtant, même si ce prix va inévitablement grimper compte tenu de l'intérêt du PSG, c'est sur un joueur en devenir que le club de la capitale semble vouloir miser lors de ce mercato estival.

Selon Paris-United, le Paris Saint-Germain supervise en effet depuis plusieurs matches Igor Liziero, le jeune milieu de terrain brésilien de Sao Paulo FC. Agé de 20 ans, Igor Liziero a déjà été évoqué en Ligue 1, puisque son nom avait également été cité du côté des Girondins de Bordeaux, sans que cela ne se concrétise. On ne sait pas encore si cet intérêt du Paris Saint-Germain va se terminer par une offre au club brésilien, car le staff en charge du recrutement du Paris SG supervise de nombreux joueurs à ce stade du mercato. Mais on connaît l'attrait du PSG pour les footballeurs du Brésil, et Igor Liziero n'ayant plus que deux années de contrat avec Sao Paulo, l'affaire pourrait se faire relativement facilement.