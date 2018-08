PSG : Le PSG s'apprête à réaliser son plus étonnant coup du mercato !

Dans : PSG, Mercato, Foot Europeen.

Lorsque mercredi midi, le Sun a annoncé sur son site internet que le Paris Saint-Germain voulait faire signer Eric Maxim Choupo-Moting, une info que nous avions relayée, il semblait très étonnant que le club de la capitale soit intéressé par l'attaquant international camerounais de Stoke City, actuel 17e de D2 anglaise.

Mais le tabloïd anglais avait un bon tuyau puisque Choupo-Moting s'apprête à rejoindre le PSG dans les prochaine heures. Et selon Le Parisien, c'est libre que ce dernier va signer à Paris, Stoke City ayant accepté de libérer l'attaquant de 29 ans compte tenu de son gros salaire, ce qui forcément arrange le club anglais. D'ailleurs, Eric Maxim Choupo-Moting était également arrivé gratuitement l'été dernier à Stoke City en provenance de Schalke 04. Ayant la doublé nationalité allemande et camerounaise, c'est probablement en Bundesliga que Thomas Tuchel a repéré celui qui devrait remplacer Gonçalo Guedes au sein de son effectif. Les supporters du Paris Saint-Germain vont devoir apprendre à connaître ce renfort le plus surprenant depuis la venue des Qataris aux commandes du PSG.