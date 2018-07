PSG : Le PSG refuse de se faire pigeonner dans ce dossier à 40ME

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Désireux de quitter le Paris Saint-Germain durant ce marché d'été, Gonçalo Guedes n'arrivera à ses fins qu'à une seule condition.

Depuis qu'il a réussi son prêt à Valence lors de la saison dernière, Gonçalo Guedes n'a qu'une seule envie : retourner pour de bon en Liga. Mais le club de la capitale française, où l'international portugais est sous contrat jusqu'en 2021, ne lâche pas le morceau. Et d'après les informations de la Cadena SER, les choses sont claires : le PSG ne se séparera de Guedes que dans le cadre d'un transfert sec de plus de 40 millions d'euros.

Encore et toujours dans le viseur du fair-play financier de l'UEFA, le PSG ne prêtera pas son attaquant de 21 ans. Alors que le club Che a proposé une dernière offre de 40 ME, Paris en attend plus. Voyant que ce dossier n'avance pas, le club valencian a donc activé une autre piste. Une mauvaise nouvelle pour toutes les parties, car aucun autre club ne discute actuellement avec la formation francilienne pour ce potentiel transfert de Guedes, qui semble donc se diriger vers une saison galère à Paris... À moins que sa situation se débloque au cours des prochaines semaines.