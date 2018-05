PSG : Le PSG prêt à sacrifier Mbappé pour satisfaire l'UEFA ?

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

L’été dernier, les dirigeants du Paris Saint-Germain ont dépensé plus de 400ME sur le marché des transferts.

Et rapidement, le club de la capitale saura s’il sera sanctionné par l’UEFA pour cela. Récemment, RMC confirmait qu’une « sanction » était bel et bien à prévoir pour le PSG. La nature de celle-ci reste néanmoins encore à déterminer. Mais il est possible que Nasser Al-Khelaïfi soit dans l’obligation de « sacrifier » certains joueurs. Et selon les informations du Times, il est certain que Neymar ne sera pas celui qui permettra au PSG de calmer l’UEFA.

Selon le journal britannique, c’est Kylian Mbappé qui serait le fusible du Paris Saint-Germain et qui pourrait être sacrifié par le champion de France en titre. Le média explique qu’en cas de sanction de l’UEFA, les dirigeants franciliens seraient plus « enclins » à vendre le Français plutôt que le Brésilien recruté pour 220ME il y a un an. Un transfert qui paraît quand même assez improbable quand on connaît l’affection des dirigeants parisiens à l’égard de Kylian Mbappé. Déjà intéressés il y a un an, Manchester City et le Real Madrid surveillent toujours la situation du natif de Bondy...