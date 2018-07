PSG : Le PSG menace Guedes de lui infliger une « Ben Arfa » !

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Peter Lim, le propriétaire de Valence, a rencontré lundi à Singapour les dirigeants du Paris Saint-Germain concernant le dossier Gonçalo Guedes. Le club espagnol veut réellement s'offrir l'attaquant portugais du PSG, mais le club de la capitale est intransigeant sur le prix de son joueur et c'est là que le bât blesse. Car du côté de Valence on ne souhaite pas mettre les 50ME réclamés par le Paris SG, tandis que Gonçalo Guedes est lui fermement déterminé à rejoindre la formation espagnole où il a brillé la saison passée.

Du côté du PSG, on semble commencer à s'agacer de la situation actuelle, et l'attaquant portugais l'a très bien compris. En effet, selon le quotidien sportif Super Deporte, proche de Valence, Gonçalo Guedes s'est pris un bon coup de règle sur les doigts de la part des dirigeants parisiens. « Les dirigeants du PSG sont contrariés par son attitude et la réponse au joueur, qui veut signer à Valence, a été aussi énergique : au-delà de l'avoir laissé de côté pour cette tournée en Asie, ils lui ont déjà communiqué très sérieusement que s'il reste, il n’entrera pas dans les plans de l'entraîneur et il passera toute la saison sur le banc, avec ce que cela entraîne pour sa progression », prévient le média de Valence.