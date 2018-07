PSG : Le PSG lance l'énorme opération Coutinho au mercato !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Liga.

Un an après avoir dépensé 400ME sur le marché des transferts pour s’offrir Mbappé et Neymar, le PSG pourrait de nouveau faire des folies cet été.

Et pour cause, le Mundo Deportivo lâche une grosse bombe ce lundi en affirmant que le club de la capitale a lancé « l’opération Coutinho ». En effet, le Paris Saint-Germain aurait la volonté de recruter l’international brésilien du FC Barcelone, brillant cet été au Mondial avec la Seleçao, malgré l’élimination précoce de son équipe dès les quarts de finale de la compétition. Et à en croire le média pro-Barça, le PSG aurait agi comme avec Neymar.

C’est-à-dire en discutant d’abord avec l’agent du joueur, en lui signifiant que le champion de France était prêt à payer 270ME pour le recruter. Le PSG n’aurait pas encore ouvert les négociations avec le FC Barcelone. Mais du côté du club catalan, on n’entend pas se séparer de l’ancien joueur de Liverpool, recruté il y a six mois. Ainsi, le Barça pourrait « renvoyer le PSG à la clause libératoire du joueur ». Celle-ci a été fixée, au moment de la signature de Philippe Coutinho, à 400ME. Trop cher pour le PSG ? Depuis le transfert de Neymar, le Barça sait que Paris est capable de tout…