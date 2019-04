PSG : « Le PSG est pourri de l’intérieur », la Meuf de Foot balance !

Dans : PSG, Ligue 1.

La saison du Paris Saint-Germain peut se solder positivement ce mercredi soir en Ligue 1, du moins si le PSG s'impose à Nantes, mais il n'empêche que depuis la sinistre élimination en Ligue des champions, plus rien ne semble être pareil au sein du club de la capitale. Au micro de France Bleu Paris, Emilie Ros a clairement fait savoir ce qu'elle pensait de la manière dont le Paris SG était actuellement géré. Et ce n'est pas du bien, mais alors pas du tout.

Pour la créatrice du célèbre hashtag #MeufdeFoot, Nasser Al-Khelaifi et le Qatar ne semblent pas avoir trouvé les hommes qui pourraient mener à bien le projet. « Pardon, mais le PSG est pourri de l’intérieur et on en avait déjà parlé la saison dernière. Tout ce qui se passe et ressort sportivement, pour moi, est causé par l’organisation et la façon de gérer ce club. Dans une entreprise, un plan de transformation, il faut trois ans pour que cela fonctionne et que les choses se fassent. Aujourd’hui, on peut se dire que c’est fait, sauf que non, car la vision n’est pas donnée au PSG, on ne sait pas où on va, et on n’a pas mis les bons joueurs au bon moment. Et quand on parle des salaires, on se dit que ce n’est pas possible, on essaie de faire du neuf avec du vieux, on bricole, et je le répète c’est un problème de fond ! Cela transpire sur le sportif, et ça, ça craint. En début de saison, si c’est le bordel, on s’en fout, on fonce en Ligue 1 et on oublie. Mais là, on est dans le dur », avoue Emilie Ros, supportrice de longue date du Paris Saint-Germain.