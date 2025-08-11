PSG ‍: Le prodige Rodrigo Mora offert à Paris

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Intéressé de longue date par Rodrigo Mora, le PSG a reçu une excellente nouvelle dans ce dossier puisque le Real Madrid, autre courtisan du prodige portugais, ne semble pas en mesure de finaliser son arrivée.

A seulement 18 ans, Rodrigo Mora est la nouvelle pépite du football portugais que les plus grands clubs européens s’arrachent. La saison dernière, le meneur de jeu du FC Porto a crevé l’écran avec 12 buts et 4 passes décisives, de quoi attiser les convoitises. Après avoir misé sur Nuno Mendes, Vitinha ou encore Joao Neves par le passé, le Paris Saint-Germain s’est logiquement renseigné sur ce nouveau diamant du football portugais. Un transfert dès cet été a même été envisagé mais Luis Campos ne semble pas pressé.

Le coordinateur sportif du PSG s’est concentré en ce début de mercato sur les dossiers Lucas Chevalier et Illya Zabarnyi, laissant aux autres cadors européens la possibilité de foncer sur Rodrigo Mora. Dans ce dossier de la pépite de Porto, le Real Madrid était une réelle menace. En effet, le club merengue s’est également renseigné pour s’offrir le milieu offensif d’1m68. Mais selon les informations du journaliste Achille Ash, le club de la capitale espagnole a peu de chances de rafler la mise cet été dans le dossier Rodrigo Mora.

Le Real Madrid out dans le dossier Rodrigo Mora

« Concernant une éventuelle arrivée de Rodrigo Mora du côté du Real Madrid à l’heure actuelle est quasi mission impossible sans le départ d’un joueur majeur à minimum 80-90M€. De plus, la nouvelle règle du fairplay financier ne favorise pas une arrivée car elle limite les salaires des joueurs et entraîneurs, les indemnités de transfert et les commissions d'agent à 70% de leurs revenus. Toutes ces raisons font qu’une arrivée du prodige portugais à Madrid à l’heure actuelle est plus que compromise » explique le journaliste sur X.

Autrement dit, la voie est libre pour le Paris Saint-Germain en ce mois d’août pour tenter une approche afin de recruter Rodrigo Mora.Ce n’est en tout cas pas le Real Madrid qui fera de l’ombre au club parisien. Son prix est toutefois un frein puisque la clause libératoire du joueur serait désormais de 100 millions d’euros depuis sa prolongation au FC Porto en avril dernier.