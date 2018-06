PSG : Le prix de Guedes stagne à 40ME, le PSG s'agace

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Liga.

Contraint de vendre en masse avant le 30 juin pour rester dans les clous du fair-play financier, Paris compte sur Gonçalo Guedes pour renflouer ses caisses. Et pour cause, l’international portugais a la cote en Europe. Le PSG aurait déjà sur son bureau une offre de 40ME de la part du FC Valence. Mais en interne, Antero Henrique et Nasser Al-Khelaïfi espèrent que les enchères vont monter grâce aux performances du joueur à la Coupe du monde.

Le club de la capitale rêve de vendre l’ancien attaquant du Benfica pour environ 55ME… Mais selon les informations obtenues par Super Deporte, « aucun club n’a fait une offre de 50 ou 60ME cet été ». Si la situation restait ainsi, alors le Paris Saint-Germain n’aurait pas d’autre choix que de vendre le joueur au FC Valence contre 40ME. Déjà une bonne opération pour le club francilien, qui avait recruté l’attaquant de 21 ans pour 30ME en janvier 2017 en provenance du Benfica Lisbonne.