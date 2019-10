PSG : Le plus fort PSG version Qatar, il mise sa paie

Dans : PSG, Ligue des Champions.

Vainqueur de ses trois premiers matchs, le Paris Saint-Germain ne pouvait pas rêver d’un meilleur départ en Ligue des Champions.

Face au Real Madrid (3-0), Galatasaray (0-1) et Bruges (0-5), les Parisiens ont affiché une nette supériorité et n’ont laissé que des miettes à leurs adversaires. Autant dire que cette entame n’a pas échappé aux prétendants au titre. D’autant que les coéquipiers de Thiago Silva ne se gênent pas pour appuyer leur message en dehors du terrain. En effet, le capitaine et défenseur central estime que le PSG n’a jamais été aussi redoutable depuis son arrivée en 2012.

« A mon avis, c'est l'équipe la plus forte depuis huit ans (sept en réalité, ndlr) que je suis là. C'est l'équipe la plus forte, la plus costaude, la plus solide défensivement, a analysé le Brésilien après le succès en Belgique. Et offensivement nous sommes prêts. J'espère qu'on va continuer comme ça. On ne peut pas s'arrêter là. La première période était difficile, mais on est resté dans le match. Parfois, les autres saisons, quand on avait des difficultés comme aujourd'hui, on sortait du match. Ce n'était pas comme ça, on est resté dedans. »

Thiago Silva s’était déjà emballé

« (...) La saison est très longue, ce n'est pas le moment le plus décisif de la saison, mais c'est un moment important pour entretenir la confiance », s’est réjoui Thiago Silva, qui avait déjà déclaré que le PSG était la meilleure équipe dans laquelle il avait joué sous Laurent Blanc puis avec Unai Emery. Preuve que le club de la capitale ne cesse d’évoluer. Reste à savoir si Paris a atteint le niveau nécessaire pour remplir son objectif.