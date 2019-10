PSG : Le plan millimétré du Real pour s'offrir Mbappé !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Liga.

Ce n’est plus un secret pour personne. L’été prochain, le Real Madrid lancera les grandes manœuvres pour recruter Kylian Mbappé.

Florentino Pérez entretenant de bonnes relations avec Nasser Al-Khelaïfi, il avait décidé de ne pas attaquer frontalement Paris à l’été 2019. Mais en juin prochain, il est évident que le club merengue lancera l’assaut pour tenter d’obtenir le renfort de l’international français, qui fait saliver Zinedine Zidane et les supporters dans la capitale espagnole. Et selon les informations obtenues par le média madrilène El Desmarque, le Real Madrid a un plan très précis pour s’offrir le joueur.

L’objectif du président Florentino Pérez est de ne surtout pas surpayer Kylian Mbappé. Pour cela, le boss du Real Madrid souhaite convaincre le joueur de ne pas prolonger son actuel contrat avec le PSG, qui expirera en juin 2022. L’été prochain, Kylian Mbappé sera donc en fin de contrat dans deux ans, ce qui va obliger Paris à se positionner rapidement et à envisager une vente en cas de refus de prolonger de la part du Français. Par ailleurs, le média croit savoir que le Real Madrid ne serait pas très chaud à l’idée de payer plus de 180 ME, la somme à laquelle Paris a acheté Mbappé à Monaco. Reste que du côté de Nasser Al-Khelaïfi, on ne fera certainement aucun cadeau à Florentino Pérez malgré les liens d’amitié entre les deux hommes. Ce dossier promet déjà d’être le feuilleton de l’été prochain, et bien malin est celui qui sait déjà comment il va terminer.