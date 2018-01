PSG : Le plan de Krychowiak pour atterrir chez un grand d’Europe

Dans : PSG, Serie A, Mercato.

Poussé vers la sortie par West Bromwich Albion, Grzegorz Krychowiak (27 ans) devrait interrompre son prêt dans les prochaines semaines.

A priori, son avenir ne se situe plus en Premier League où personne ne s’est encore manifesté pour le récupérer. On parle plutôt d’un possible retour au Paris Saint-Germain, même si l’on a du mal à imaginer une nouvelle collaboration avec le coach Unai Emery… Ou de l’intérêt de Getafe qui solliciterait un prêt jusqu’à la fin de la saison. De son côté, le milieu défensif ne reste pas les bras croisés en ce début de mercato.

Son agent tente effectivement de lui trouver un bon point de chute en Europe. Selon le Corriere dello Sport, l’international polonais a été proposé à la Roma, dont le directeur sportif Monchi l’avait attiré au FC Séville avec la réussite que l’on connaît. Reste à savoir si le dirigeant espagnol serait prêt à relancer l’ancien Rémois, sachant que les Giallorossi sont déjà bien armés avec Daniele De Rossi et Maxime Gonalons.