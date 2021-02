PSG : Le père de Neymar déclare la guerre à Dupraz

Dans : PSG.

Cette semaine, lors de la victoire du PSG contre Caen en Coupe de France, Neymar est retombé dans ses travers en se blessant au pire des moments, avant le retour de la Ligue des Champions…

Neymar est maudit. Comme en 2018 ou en 2019, l'international brésilien va rater le début de la phase finale de la C1. Victime d’une blessure à un adducteur, le joueur de 29 ans va devoir rester à l'infirmerie pendant au moins un mois. Ce qui va donc l'empêcher de disputer le huitième de finale aller de la Champions que le PSG disputera à Barcelone mardi prochain. Une blessure qui attriste tout le monde ou presque… Puisque Pascal Dupraz, lui, n’en a rien à cirer de l’état de santé de Neymar. Et après une passe d’armes entre l’entraîneur de Caen et l’attaquant, le père de Neymar est monté au front pour défendre son fils… et détruire Dupraz.

« Mon fils doit vraiment pleurer, mais pas pour ce que vous imaginez monsieur. Je pense qu’il doit pleurer parce qu’il existe des entraîneurs comme vous, des arbitres de ce niveau, des Ligues négligentes et silencieuses, des journalistes en grande minorité tendancieux et des lâches dans le sport… Oui, il doit pleurer… Mais nos pleurs et les siens, ceux de mon fils, de l'athlète, la magie du football dureront une autre nuit et après cela, il se relèvera, comme toujours, pour les battre », a balancé, sur Instagram, Neymar Senior, qui espère que son fils sera de retour en mars pour disputer le match retour face au Barça.