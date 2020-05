PSG : Le Paris SG pillé pour zéro euro au mercato ?

Dans : PSG.

Dans l’optique du prochain mercato, les plus grands clubs européens ont les yeux rivés sur le Paris Saint-Germain.

Et pour cause, plusieurs joueurs très appréciés seront en fin de contrat à l’issue de la saison et ne sont pas certains de prolonger avec le PSG. C’est notamment le cas de Layvin Kurzawa, de Thomas Meunier et d’Edinson Cavani, trois joueurs qui jouissent d’une très belle cote en Série A puisque ce dimanche, la Gazzetta dello Sport affirme que l’Inter Milan est très intéressé par les trois Parisiens. Sur le côté gauche, Layvin Kurzawa comblerait un manque évident à l’Inter Milan, qui ne compte que le vieillissant Ashley Young (34 ans) dans ce secteur de jeu. Le profil de l’ancien Monégasque plaît d’autant plus à Antonio Conte que l’ancien sélectionneur italien utilise un dispositif tactique à cinq défenseurs. Une organisation dans laquelle Layvin Kurzawa, souvent considéré comme un bon contre-attaquant, pourrait s’épanouir.

Un constat d’autant plus valable pour Thomas Meunier, habitué à ce dispositif tactique avec la sélection belge. Pour l’ancien défenseur de Bruges, il n’y a d’ailleurs plus aucun doute sur le fait que l’aventure avec le Paris Saint-Germain est terminée. Mais dans ce dossier, l’Inter Milan aura fort à faire car le Borussia Dortmund est sur les rangs, au même titre que le Tottenham de José Mourinho. Enfin, le dossier Edinson Cavani ne manquera pas de faire réagir en Italie. Parfois associé à son ancien club de Naples, le Matador fait rêver Antonio Conte, qui devra recruter un attaquant pour combler le départ plus que probable de Lautaro Martinez. Pour l’ancien patron de la sélection italienne, il est d’ailleurs inenvisageable de conserver Mauro Icardi, actuellement prêté… au PSG. D’où l’intérêt pour un buteur du calibre de Cavani, lequel pourrait toutefois recevoir une offre de prolongation de la part de Leonardo dans les prochaines semaines. Quoi qu’il en soit, il est évident que les joueurs libres de Paris affoleront le prochain mercato cet été.