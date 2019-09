PSG : Le Paris SG ne veut pas vendre ses stars, le Real pleure aussi

Dans : PSG, Mercato, Liga.

En faisant venir Neymar et Kylian Mbappé à l’été 2017, le Paris Saint-Germain a secoué le monde du football.

Certains dirigeants ne s’en remettent pas, tout comme certains clubs. Et à chaque fois, le problème semble venir d’Espagne. Pendant tout l’été, le FC Barcelone a pesté sur le fait que Neymar ne possédait pas de clause libératoire, chose qui avait permis au PSG de le faire venir pour 222 ME. Il n’est toutefois pas dit que le club catalan aurait eu les moyens de payer une clause libératoire à 300 ou 400 ME pour le numéro 10 parisien. Ainsi, le champion d’Espagne a préféré se réfugier derrière le fait que le PSG ne faisait aucun effort pour négocier ce transfert, ce dont il a parfaitement le droit bien évidemment. Même son de cloche du côté du Real Madrid, où Florentino Pérez a publiquement évoqué son désir de faire venir Kylian Mbappé.

« Oui, mais ils (les dirigeants du PSG) ne sont pas vendeurs. Bien sûr que nous voudrions un Français, dont les médias évoquent le nom. Nous irons le chercher. Mais ils ne le vendent pas », a souligné le président du Real Madrid dans des propos rapportés par AS. Une manière de faire comprendre que le transfert sera difficile à boucler, même si Pérez a pris un malin plaisir à ne jamais citer le nom de Kylian Mbappé directement dans sa déclaration.