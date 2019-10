PSG : Le Paris SG éjecté du mondial des clubs ?

Dans : PSG, Foot Mondial.

Le calendrier des matchs des grands clubs n’étant visiblement pas assez chargé, la FIFA a décidé d’agrandir le championnat du monde des clubs à 24 équipes.

Il y a quelques années de cela, cette confrontation était réservée aux vainqueurs de la Ligue des Champions et de la Copa Libertadores. Sont venus se greffer les lauréats des autres continents, et maintenant, l’instance mondiale a annoncé la présence de 24 équipes pour une phase finale qui débutera en 2021 en Chine. La valeur sportive de ce trophée demeure prestigieuse, puisque le vainqueur aura le titre de meilleur club du monde, mais qui y participera ?

Le PSG dans la liste, puis non

Pour l’Europe, ce n’est pas simple. La FIFA espérait 12 équipes du Vieux Continent, avec une liste de 10 « historiques » invités où se trouvaient notamment la Juventus, Manchester United, le PSG, l’Ajax, le Barça, le Real, le Milan AC etc…. Des grands noms auxquels s’ajoutaient les derniers vainqueurs (ou finalistes si besoin) de la Ligue des Champions. Sauf que l’UEFA a du revoir ses plans à la baisse, les clubs européens ayant décidé de n’envoyer que 8 équipes, et pas forcément les plus prestigieuses. La part sera faite aux derniers vainqueurs de la Ligue des Champions et de l’Europa League.

Une règle qui exclurait alors le PSG, sauf si le club de la capitale remportait l’une des deux épreuves cette saison. Si cela ne devait pas être le cas, il resterait tout de même une chance, puisque les pays auront un quota de clubs participants, et que l’Espagne ou l’Angleterre pourraient ainsi laisser une ou deux places vacantes. Autant dire que tout n’est pas encore réglé pour cette nouvelle compétition, pour laquelle certains clubs européens ne se battent pas pour participer.