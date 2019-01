PSG : Le Paris SG aura sa référence mondiale en 2021 !

Dans : PSG, Ligue 1.

Le Paris Saint-Germain devra se montrer patient avant la découverte de son prochain centre d’entraînement.

Impatient de quitter le célèbre Camp des Loges, officiellement nommé Camp Ooredoo, le club de la capitale prévoit son déménagement à Poissy pour l’été 2021. Le temps d’obtenir toutes les autorisations administratives nécessaires avant le début des travaux. En attendant, les Parisiens peuvent commencer à rêver de ce bijou tant espéré par le président Nasser Al-Khelaïfi.

On parle d’un énorme centre d’entraînement et de formation qui s’étendra sur 74 hectares. Et qui contiendra notamment un stade de 5 000 places où évolueront les jeunes et l’équipe féminine, ainsi qu’un total de 17 terrains. Le PSG profitera donc du centre d’entraînement le plus doté en terrains au monde ! Tout cela sans compter les installations prévues pour les sections handball et judo, pour le pôle restauration, la bibliothèque, l’amphithéâtre et tout ce qui sera nécessaire pour le quotidien des étudiants. Autant dire que cela s’annonce impressionnant.