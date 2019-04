PSG : Paris aidera à reconstruire Notre-Dame et soutient les Pompiers

Dans : PSG, Ligue 1.

L'incendie qui a détruit en partie Notre-Dame de Paris a touché énormément de monde sur toute la planète, et désormais un seul sujet est sur toutes les lèvres, celui de la reconstruction de cette cette cathédrale devenue l'un des endroits les plus visités de la planète. Et du côté du Paris Saint-Germain, on est évidemment décidé à apporter sa pierre à l'édifice, le club de la capitale ne pouvant pas rester insensible à cette situation.

Alors, dans un communiqué, le PSG a indiqué mardi après-midi qu'il allait s'activer dans ce sens. « Le Paris Saint-Germain et la grande famille du club soutiendront la reconstruction de Notre-Dame de Paris sur le long terme. Au lendemain de l’incendie qui a ravagé une partie de la Cathédrale Notre-Dame de Paris, le Paris Saint-Germain partage l’immense émotion de l’ensemble des Parisiens, des Français et de toutes celles et ceux, à travers le monde, qui sont aujourd’hui choqués et peinés par cette catastrophe. D’ores et déjà, le Paris Saint-Germain entend coordonner une mobilisation qui concernera l’ensemble des forces vives du club, ses principaux partenaires, ainsi que la grande communauté de ses fans, à Paris et à l'international. L’objectif sera d’impulser ou de participer à un ensemble d’initiatives, notamment des levées de fonds qui s’inscriront dans le formidable élan de collectes de dons destinés à la reconstruction de l’édifice pour les années à venir. Dans le même temps, le Paris Saint-Germain tient à exprimer son admiration et sa solidarité envers les pompiers de Paris, dont l’engagement et la bravoure auront permis de venir à bout des flammes et de limiter l’étendue des dégâts. Le club apportera d’ailleurs un soutien aux pompiers de Paris », indique le Paris Saint-Germain, qui devrait en dire plus dans les prochains jours.