PSG : Le Paris Saint-Germain c'est 40 titres quand même !

Après sa victoire ce samedi contre Rennes dans le Trophée des champions, le Paris Saint-Germain compte désormais 40 titres à son palmarès. Même s'il lui manque le plus prestigieux des titres, à savoir la Ligue des champions, la salle des trophées du PSG commence tout même à être impressionnante. Et le Paris SG n'a laissé le soin à personne de faire les comptes depuis la création du club de la capitale en 1970.

« Aux 9 Trophée des champions conquis (en 12 participations) s’ajoutent 1 Coupe d’Europe des Vainqueurs de Coupe, 8 titres de Champion de France, 12 Coupes de France, 8 Coupes de la Ligue, 1 Coupe Intertoto et 1 Championnat de France National (ex-Ligue 2). Parmi ces 40 trophées, 22 ont été acquis depuis 2011, année de l’arrivée de QSI à la tête du Paris Saint-Germain et de Nasser Al-Khelaïfi à la Présidence du Club. Ces dernières années, le Club a même réalisé à trois reprises un quadruplé national (2014-2015, 2015-2016, 2017-2018), une performance jusqu’alors inédite dans le football français et jamais vu en Europe dans les championnats majeurs », fait remarquer le Paris Saint-Germain, qui sait toutefois que seul un succès en C1 mettra un terme au débat sur la vraie valeur du PSG.