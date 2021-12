PSG : Le pari fou de Pierre Ménès sur Mbappé

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Leader du championnat, le PSG doit en grande partie cette position à Kylian Mbappé, auteur de 9 buts et 8 passes décisives en Ligue 1.

En très grande forme depuis le début de la saison malgré des envies de départ cet été, Kylian Mbappé est plus que jamais le patron du Paris Saint-Germain malgré la présence dans l’effectif de joueurs tels que Neymar ou encore Lionel Messi. Sur son site Pierrot le Foot, le journaliste Pierre Ménès a dévoilé son équipe-type de la première partie de saison en Ligue 1. Et fort logiquement, l’ancien consultant de Canal + a placé Kylian Mbappé à la pointe de cette équipe fictive. Totalement fan de l’ancien monégasque, Pierre Ménès a couvert le champion du monde français de louanges et a même estimé que sans Mbappé, le PSG ne serait sans doute pas premier de Ligue 1.

Le PSG ne serait pas leader sans Mbappé selon Ménès

« Je pense que s’il n’était pas là, le PSG ne serait pas premier. Il est décisif à tous les matchs que ce soit avec un but, un penalty provoqué ou une passe décisive. Quand il n’est pas bien, le Paris SG n’est pas bien. Ce sera d’ailleurs intéressant de voir mercredi soir le comportement du PSG à Lorient sans lui puisqu’il est suspendu. Il a été exceptionnel en Equipe de France, il a été très bon en Ligue des Champions. J’espère qu’il va rester en France » a estimé Pierre Ménès, définitivement sous le charme de Kylian Mbappé. Comme justement rappelé par l’ancien journaliste de Canal, l’attaquant du PSG sera suspendu pour le match contre Lorient mercredi soir. En ce sens, il s’agira d’un test intéressant pour Paris.

Marquinhos meilleur joueur du championnat ?

Par ailleurs, Pierre Ménès a placé un second joueur du PSG dans son équipe-type de la première partie de la saison de Ligue 1. Il s‘agit de Marquinhos, incontournable depuis tant d’années à Paris, et qui fait quasiment office de meilleur joueur du championnat selon Ménès.« Marquinhos est quasiment le meilleur joueur du championnat, c’est l’âme du PSG qui pour beaucoup en manque. C’est un joueur magnifique qui mériterait certainement d’être plus exposé et mieux mis en lumière. Marquinhos est totalement indiscutable » a jugé Pierre Ménès. Pour le reste de son équipe, le journaliste a sollicité Lopes, Paqueta (OL), Clauss, Fofana, Frankowski (Lens), Dante (Nice), Savanier (Montpellier), Payet (OM) et enfin Laborde (Rennes).