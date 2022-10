PSG : Le Parc des touristes, les supporters n’en peuvent plus

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Suspendu l’année dernière, le Block Parisii vit mal la situation au Parc des Princes. Le groupe de supporters réclame son retour en tribune Boulogne désormais fréquentée par des touristes ou fans de l’équipe adverse.

Le Block Parisii continue de mettre la pression sur le Paris Saint-Germain. Comme deux autres associations de la tribune Boulogne, le groupe de supporters avait été suspendu l’année dernière en raison de divers incidents. Depuis, ces fidèles du Parc des Princes constatent que leur virage est occupé par des touristes ou, comme mardi dernier contre le Maccabi Haïfa (7-2), par des supporters de l’équipe adverse. Une situation inacceptable pour le Block Parisii qui s’est adressé au club francilien.

« Benfica, Maccabi Haïfa... Qu'attend la direction du PSG pour faire revivre la tribune Boulogne ? Rempli de touristes en L1 et envahi par le parcage visiteurs en C1, voici le quotidien de notre virage, a dénoncé le groupe de supporters. Doit-on rappeler au PSG ce qu'est un virage ? Ce que représente le football populaire ? Les supporters de Boulogne se voient accompagnés dehors sur instruction de la direction lors de PSG-OM pour s'être réunis en tribune et avoir voulu chanter et encourager leur équipe lors d'un clasico... »

« Mais mardi en C1 face au Maccabi Haïfa, c'est plus d'un quart de notre virage qui était envahi par l'équipe visiteuse et notre accès tribune interdit par nos stadiers. Nous les abonnés du PSG ! Face à cette gestion chaotique, et vu l'interdiction de rejoindre nos emplacement "abonnés", le PSG acceptait dans la précipitation que nous soyons ensemble en tribune, a révélé l’association. (...) Le Block Parisii a encore une fois répondu aux attentes du club et aucun incident n'est à déplorer pendant, avant ou après la rencontre. »

La plateforme Ticketplace critiquée

« Il est temps d'arrêter de nous faire passer pour des criminels et de libérer le Parc avec un retour des deux virages. Nous réitérons notre demande à la direction du PSG afin de pouvoir nous regrouper au sein de la tribune Boulogne et refaire vivre ce virage qui se meurt dans le tourisme et dans la business classe européenne. Nous souhaitons également que ce virage soit considéré comme tel, que le prix des abonnements soit populaire et que la revente Ticketplace soit modérée afin d'éviter les contre-parcages », a réclamé le Block Parisii, dont la suspension prendra fin dans un mois.