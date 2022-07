PSG : Le pactole pour Kalimuendo, un club de Ligue 1 étonne Paris

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG est de plus en plus proche de laisser partir Arnaud Kalimuendo. Pas mal de clubs sont intéressés, dont le Stade Rennais.

Ce dimanche soir, le PSG disputera le premier match officiel de sa saison lors du Trophée des champions face au FC Nantes. Ce sera peut-être l'occasion pour Arnaud Kalimuendo de soulever son dernier titre en tant que joueur du Paris Saint-Germain. Malgré une très belle préparation effectuée, l'ancien du RC Lens n'est pas forcément dans les plans de Christophe Galtier. La raison ? Sa très belle valeur marchande, surtout au vu du nombre d'indésirables qui peinent à partir du PSG. Kalimuendo devrait donc être sacrifié pour une belle rentrée d'argent, nécessaire pour équilibrer les comptes du club de la capitale. Selon L'Equipe, Kalimuendo n'aura aucun mal à trouver preneur...

Kalimuendo, une très belle offre en préparation ?

En plus d’un milieu défensif, Arnaud Kalimuendo 🇫🇷 est la priorité du #SRFC pour son attaque.



Rennes pourrait aligner 25-30M sur le dossier de l’offensif. 💰 @lequipe pic.twitter.com/hakf98j9Hp — FloMo 🔴⚫️🇪🇺🇺🇦 (@_FlorianMaurice) July 30, 2022

Le média indique ces dernières heures que Kalimuendo est la grande priorité du mercato rennais. Le club breton est même disposé à payer une somme entre 25 et 30 millions d'euros pour s'attacher les services de l'attaquant de 20 ans. Une très belle offre qui pourrait bien convenir à la direction du PSG. Depuis le départ de Mathys Tel au Bayern, le Stade Rennais possède de très belles économies à réinvestir sur le marché des transferts. Le projet breton pourrait séduire Kalimuendo. Goal rajoute que le natif de Suresnes (92) souhaite continuer à avoir du temps de jeu et ne souhaite pas jouer les remplaçants au PSG. Kalimuendo, malgré son jeune âge, possède déjà une belle expérience en Ligue 1. Prêté les deux dernières saisons à Lens, l'attaquant y a inscrit 21 buts en 65 rencontres disputées. Son départ du PSG se précise en tout cas de jour en jour, au grand dam de certains fans franciliens, qui espéraient que le club lui donne enfin sa chance. Son départ entraînera certainement l'arrivée d'un nouveau joueur offensif dans la capitale. On sait que ça ne sera pas Gianluca Scamacca, qui s'est engagé avec West Ham.