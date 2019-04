PSG : Le nouveau salaire de Thomas Tuchel à Paris dévoilé

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Le Paris SG n’a toujours pas officiellement communiqué à ce sujet, mais Thomas Tuchel a signé un nouveau bail avec le club de la capitale.

En effet, le technicien allemand est désormais lié au champion de France en titre jusqu’en juin 2021. Et qui dit nouveau contrat… dit forcément nouveau salaire pour l’ancien manager du Borussia Dortmund. Selon les informations du journal L’Equipe, Thomas Tuchel, qui touchait jusqu’ici 5 ME à l’année, percevra désormais 7,5 ME par an dès le mois de juillet. Des émoluments importants, mais qui sont encore inférieurs à ceux dont jouissait Laurent Blanc à Paris. Pour rappel, le technicien français, dans le viseur de l’OL pour remplacer Bruno Genesio à l’issue de la saison, touchait 8,5 ME par an à Paris.