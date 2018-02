PSG : Le nom des trois gardiens ciblés au mercato

Dans : PSG, Mercato, Foot Europeen.

En quête d’un gardien de but pour la saison prochaine, le Paris Saint-Germain a déjà une idée bien précise des portiers qui pourront le renforcer l’été prochain.

El Mundo Deportivo annonce ainsi que le club de la capitale française a réduit sa recherche à trois éléments, capables de faire enfin l’unanimité à ce poste et d’aider Paris à encore franchir un cap. Le premier nom sur cette liste est bien connu, puisqu’il s’agit de Gigi Donnarumma, que son agent Mino Raiola tente d’ores et déjà de rapprocher du PSG, où il est bien implanté. Le plan B se nomme Jan Oblak, qui arrive à un moment de sa carrière où il aimerait se retrouver dans une équipe cabale de remporter la Ligue des Champions, ce que l’Atlético Madrid peine à proposer sur la durée.

Enfin, le dernier choix est un gardien dont la cote ne cesse de grimper. Il s’agit d’Alisson Becker, également suivi par Chelsea et Manchester United si jamais Thibaut Courtois et David De Gea devaient changer d’air. A 25 ans, le gardien brésilien fait l’unanimité en Italie, et la Roma sait bien qu’il sera très difficile de le conserver en cas de grosse offre. Le PSG suit donc ce dossier de près, alors que la Roma fait actuellement le forcing pour le prolonger et lui faire signer un contrat avec une clause libératoire de l’ordre de 80 ME.