PSG : Le mystère des coques de téléphone en or est percé

Mardi, le PSG avait fermement démenti avoir acheté des coques d'Iphone en or pour ses joueurs pour fêter le titre de champion de France et menaçait la société d'un procès.

On n’utilise pas l’image du Paris Saint-Germain comme cela et mardi la société anglaise Idesign Gold l’a compris. Sur les réseaux sociaux, cette entreprise avait indiqué que les joueurs du PSG allaient recevoir une coque de téléphone en or avec le numéro de maillot de chacun des joueurs et « Champion de France 2020 » gravés sur ces coques. Immédiatement, les services juridiques du Paris SG avaient prévenu qu’il s’agissait d’une publicité mensongère, jamais Nasser Al-Khelaifi n’ayant commandé ces produits au luxe un peu trop ostentatoire au moment où le club réclame des économies à ses joueurs.

Mais Culture PSG a dévoilé les raisons de cette communication étrange d’Idesign Gold autour du club de la capitale. « Nous avons vu le communiqué de presse mais nous avons été choqués car nous n’avons jamais mentionné que nous étions partenaires avec le PSG ! Nous offrons simplement à chaque joueur du PSG une coque de téléphone en or. L’accord n’est pas entre IDG et PSG. L’accord est simplement un cadeau de notre société à Thiago Silva. Nous les donnons à Thiago. C’est ensuite sa décision de les donner à ses coéquipiers. Quel est le problème ? Nous faisons un bon geste à notre très bon ami et client », a précisé le représentant de la société de Liverpool au site spécialisé.