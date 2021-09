Neymar en colère froide, il exige du respect

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Trois jours après le match interrompu contre l’Argentine, le Brésil a battu le Pérou sans forcer (2-0) cette nuit avec un but de Neymar.

L’attaquant du PSG a également été passeur décisif à l’occasion de cette victoire concluante du Brésil dans le cadre des éliminatoires pour la Coupe du monde 2022 au Qatar. Taulier de cette équipe, Neymar déçoit rarement lorsqu’il évolue sous les couleurs du Brésil. Il n’échappe pourtant pas à certaines critiques récurrentes, notamment en raison de son hygiène de vie parfois douteuse ou pour ses simulations grotesques. Après la victoire du Brésil contre le Pérou cette nuit, Neymar a justement évoqué les critiques dont il fait régulièrement l’objet au micro de Globo Esporte.

Neymar agacé par les critiques

« Le collectif est le plus important, j'ai toujours apprécié ça » a d’abord savouré Neymar, satisfait par la victoire des siens contre le Pérou pour conclure cette trêve internationale. « En même temps, je suis très heureux d'être le détenteur du record du meilleur buteur des éliminatoires, d'être le meilleur passeur décisif avec le maillot de l'équipe nationale brésilienne et bientôt, si tout se passe bien, de dépasser Pelé » a-t-il expliqué. Puis la star du Paris Saint-Germain a évoqué avec contrariété les critiques dont il fait l’objet au Brésil, où il peine à faire l’unanimité malgré ses statistiques totalement dingues en sélection. « Je ne sais plus ce que je dois faire avec ce maillot pour que les gars respectent Neymar. Ça fait longtemps que ça dure, ça vient de vous journalistes, commentateurs et autres également. Parfois je n'aime même plus parler dans les interviews, mais lors des moments importants je viens donner mon avis ». Une sortie agacée de la part de Neymar, qui aimerait que ses prestations avec le Brésil soient enfin reconnus à sa juste valeur par les médias et par les supporters de la sélection sud-américaine…