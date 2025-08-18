PSG ‍: Le mercato terminé, un journaliste interpelle Luis Enrique

Dans : PSG.

Par Nathan Hanini

Le mercato estival ferme ses portes dans deux semaines. Une occasion pour les clubs de finaliser les derniers préparatifs avant de se lancer pleinement dans une saison haletante. Le Paris Saint-Germain de son côté semble en avoir fini avec les arrivées. C’est en tout cas l’avis des observateurs.

Le Paris Saint-Germain a fait le travail contre le FC Nantes ce dimanche en s’imposant 1-0 pour lancer sa saison de Ligue 1. Le club de la capitale enchaîne après son sacre en Supercoupe de l’UEFA face à Tottenham aux tirs au but. Un premier trophée pour les deux nouvelles recrues de l’été, Lucas Chevalier et Illya Zabarnyi. Sur ce mercato, le club de la capitale ne semble pas plus actif que ça dans le sens des arrivées. Une bonne chose pour certains journalistes qui craignent que d'autres signatures fassent exploser le vestiaire du PSG, lequel est particulièrement bien soudé après l'incroyable saison réussie en 2024-2025 avec en point d'orgue la Ligue des champions. Yoann Riou est convaincu que le PSG ne doit surtout pas craquer avant le 1er septembre, date de la fin du mercato.

Le PSG n’a pas besoin de renforts

Dans l’émission, l’Equipe du Soir, le journaliste Yoann Riou trouve la stratégie du Paris Saint-Germain intelligente pour ne pas surcharger son effectif. « S’il y a besoin de joueurs ? Non ! Quand je vois qu’ils ont recruté Chevalier et Zabarnyi, je trouve que c’est déjà hyper royal. En plus, Luis Enrique n’est pas comme certains entraîneurs à vouloir 1001 joueurs. Je trouve que ce Paris Saint-Germain là est cohérent. Depuis l’été dernier, on est passé à un autre modèle, et il y a un groupe qui est né la saison passée. Il vaut mieux ne pas recruter un ou deux joueurs, afin de garder le vestiaire. On sait très bien qu’un vestiaire, c'est souvent tendu, et là, on sait que l’ambiance est incroyablement bonne. Je pense qu’il ne vaut mieux pas aller sur le mercato et garder ce que tu as, et pourquoi pas faire évoluer un ou deux joueurs, » explique-t-il. Le vainqueur de la Ligue des champions n’a plus qu’à confirmer certains départs comme celui de Donnarumma ou encore Randal Kolo Muani pour achever son mercato.