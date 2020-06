PSG : Le mercato de Paris fait flipper Pierre Ménès

Dans : PSG.

Avec les départs annoncés de Tanguy Kouassi et d’Adil Aouchiche, le PSG va enregistrer deux départs supplémentaires, ce qui commence à sérieusement inquiéter au mercato.

Et pour cause, en plus des deux jeunes formés à Paris, le club de la capitale déplore déjà les départs d’Edinson Cavani, Thomas Meunier, Layvin Kurzawa, Thiago Silva et Eric-Maxim Choupo-Moting. Quantitativement, cela commence à faire beaucoup pour un club de la dimension du PSG, qui se bat généralement jusqu’au bout dans la majorité des compétitions. Assurément, Leonardo va devoir se montrer malin et astucieux afin de combler tous ces départs à moindre coût alors que pour l’heure, le Paris Saint-Germain n’a enregistré qu’une seule arrivée officielle, celle de Mauro Icardi.

Via son compte Twitter, Pierre Ménès s’est montré assez inquiet pour le PSG dans l’optique du mercato. « Beaucoup de départs au PSG. Ça veut dire beaucoup de recrutement. 4 défenseurs en moins et pas d’alternative à Icardi. Paris va animer un mercato qui ne s’annonce pas rigolo » a indiqué Pierre Ménès avant d’évoquer la possibilité de faire jouer Kylian Mbappé dans l’axe afin de combler le départ d’Edinson Cavani. « Mbappé nul dans l’axe ? Il faut arrêter avec ça il a mis 20 buts dans l’axe quand Neymar et Cavani étaient blessés. Mais si le remplaçant d’Icardi c’est Mbappe dans l’axe on va vite frôler le surmenage » a expliqué Pierre Ménès, rappelant que l’international tricolore ne pouvait pas à la fois jouer dans l’axe et sur un côté, ce qui va bien obliger Leonardo à recruter un joueur offensif supplémentaire cet été. Les incertitudes sont plus nombreuses que jamais à Paris, où mercato ne rimera pas avec « bling-bling » cet été selon Leonardo.