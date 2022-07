PSG : Le mercato d’Icardi, c’est de pire en pire

Poussé vers la sortie, Mauro Icardi est encore loin d’avoir quitté le Paris Saint-Germain. L’attaquant argentin reçoit des propositions pour le moins inattendues, et qui ne lui permettront pas de poursuivre au plus haut niveau.

Ce n’est un secret pour personne, Mauro Icardi n’entre pas dans les plans du Paris Saint-Germain pour la saison prochaine. La nomination de l’entraîneur Christophe Galtier n’a absolument rien changé à sa situation. Ce que confirment les souhaits de Luis Campos sur le marché des transferts. En effet, le conseiller football a notamment pour objectif de recruter au moins un attaquant. Autant dire que l’Argentin a tout intérêt à faire ses valises s’il espère jouer dans les prochains mois. Reste à savoir où Mauro Icardi pourrait rebondir.

On sait que son salaire imposant représente un obstacle pour de nombreuses formations. Mais ce n’est peut-être pas la principale difficulté pour le Parisien. L’ancien buteur de l’Inter Milan sort d’une saison avec un temps de jeu limité, des prestations globalement décevantes et une condition physique pas forcément idéale. Du coup, sa cote a chuté en Europe. A tel point qu’aucun cador ne semble intéressé par ses services. Son principal courtisan n’est autre que Monza, le promu italien qui a prévu d’attendre la fin du mercato pour négocier un prêt avantageux avec le Paris Saint-Germain.

🚨🗣️ #AlShabab are working to get Mauro #Icardi from #PSG: first contacts with his entourage already started. 🇸🇦



📌 Ever #Banega, his compatriot 🇦🇷, is in talks with Mauro to persuade him to accept the proposal. 🐓⚽



🤝 @zlatan_gh #Transfers pic.twitter.com/3bSj4KvTuK