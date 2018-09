PSG : Le meilleur brésilien du PSG ? Thiago Silva plutôt que Neymar

Dans : PSG, Foot Mondial.

Alors que Thiago Silva est absent de la dernière sélection du Brésil, Eric Rabesandratana dévoile une version étonnante de la hiérarchie au sein du PSG.

Cette semaine, Tite a dévoilé sa Seleçao pour les matchs amicaux d'octobre face à l'Arabie Saoudite (le 12/10) et l'Argentine (le 16/10). Si Neymar ou Marquinhos en font logiquement partie, Thiago Silva est le principal absent, son sélectionneur lui ayant notamment préféré le Bordelais Pablo. Sauf que selon Eric Rabesandratana, il y a anguille sous roche avec le capitaine du Paris Saint-Germain. En effet, d'après l'ancien francilien (1997-2001), l’absence du défenseur de 34 ans provient d'un accord tacite entre le joueur et son sélectionneur, car celle-ci ne peut pas être une sanction sportive, vu qu'O Monstro réalise un très bon début de saison au PSG.

« La sélection du Brésil est sortie et malheureusement, Thiago Silva n’y est pas. C’est surprenant parce que c’est, en ce moment, le meilleur brésilien du PSG sur le terrain. Il n’y est pas, par contre, on a Marquinhos, on a Neymar. C’est aussi surprenant par rapport aux prestations des deux. Je pense sincèrement que Tite veut le laisser récupérer un peu, suite à la bonne Coupe du Monde qu’il a fait. J’ai l’impression qu’ils ont quand même discuté parce que c’est vraiment surprenant. S’il avait été nul ces derniers temps, je me dirais, c’est logique, mais là non, ce n’est pas logique du tout, sportivement ce n’est pas logique. Je le répète, à mon avis, ils se sont mis d’accord pour qu’il récupère un petit peu parce que ce n’est pas des matchs très importants. C’est une bonne nouvelle parce qu’il va pouvoir récupérer physiquement et donc il sera plus disponible et plus frais pour le PSG. Mais pour lui, peut-être psychologiquement, s’il n’était pas prévenu, on sait qu’il peut être fragile mentalement de temps en temps, donc mentalement ça peut le titiller un peu. Mais sincèrement je pense que c’est un arrangement entre les deux », a avoué, sur France Bleu Paris, Rabesandratana, qui estime donc que Thiago Silva n'a pas du tout été écarté du groupe auriverde. Une très bonne nouvelle pour le PSG, qui va donc pouvoir peaufiner tranquillement la forme de son capitaine avant les prochaines échéances en Ligue des Champions.