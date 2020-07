PSG : Le mauvais Neymar déjà de retour ? Pitié, pas ça !

Dans : PSG.

Buteur face au Celtic Glasgow mardi soir au Parc des Princes (4-0), Neymar est néanmoins la cible de quelques critiques au lendemain de la victoire du PSG.

Trop provocateur et un brin chambreur aux yeux de certains observateurs, Neymar ne fera décidément jamais l’unanimité au Paris Saint-Germain. Sur les ondes de RMC, c’est Kevin Diaz qui s’est chargé de rappeler l’international brésilien à l’ordre. Selon le consultant de l’After Foot, il est clair que Neymar devra impérativement revoir son attitude face à l’Atalanta Bergame en Ligue des Champions. Il est notamment reproché à Neymar de chercher bien trop souvent à prendre des coups, ce qui lui a déjà été préjudiciable par le passé avec des graves blessures lui ayant fait manquer les rencontres décisives de coupe d’Europe.

« Il y a quelque chose qu’il va falloir oublier face à l’Atalanta, c’est la façon dont les Parisiens sont retombés dans leurs travers. En tout cas pour certains, dont celui que tout le monde attend, à savoir Neymar. Je l’ai retrouvé très agaçant, à chercher des contacts, à mettre des mauvais coups… On l’a vu chercher la petite bête. A un moment, il s’est cru dans la cour de récréation en partant tout seul, en revenant dans son camp… Franchement, il m’a déçu sur ce match. Dès qu’il y a plus d’adversité, qu’il prend des coups, il montre son côté que l’on n’a pas envie de voir. Je suis le premier à le défendre car c’est un joueur exceptionnel mais dans un match comme ça, ce n’est pas ce qu’on a envie de voir » a critiqué le consultant, pour qui Neymar devra impérativement simplifier son jeu et privilégier l’efficacité lors des matchs officiels à venir et notamment contre l’Atalanta Bergame en Ligue des Champions.